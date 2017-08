A entrega dos vale-compras será no dia 5 de setembro, às 9h, no auditório do Centro Cultural

A CDL Concórdia realizou na manhã desta sexta-feira, dia 25, em frente à sede da entidade o 1º sorteio da Campanha de Prêmios, 100 MIL em vale-compras - Todo mundo compra, todo mundo ganha. O sorteio da campanha considerada histórica para o comércio da cidade reuniu membros da diretoria, conselheiros, colaboradores, imprensa e associados que aderiram à proposta.





Segundo estimativa da entidade nesta primeira etapa foram entregues cerca de 200 mil cupons que são acumulativos, a expectativa é encerrar a campanha com 1 milhão de cupons. “O número de cupons preenchidos confirma o engajamento das empresas e dos vendedores parte fundamental para o sucesso, pois são eles que oferecem os cupons aos seus clientes. E é pensando neles que neste ano vamos contemplar quatro vendedores com vales-compra de R$500 no último sorteio”, explica o diretor de campanha de vendas, Gabriel Sabino.





Ao todo, foram sorteados 50 vales-compra de R$300 e mais 6 de R$1 mil. Os ganhadores do prêmio maior foram: Aliane Cerutti Keller - Imperial Supermercados; Edir Natalina Benini - Cia Center; Ivone Dickel - Cia Center; Mônica Nascimento Ne – Oestefarma; Therezinha Balena Bergamo – Imperial Supermercados; Tiago Salvadori – Mundo Dos Esportes. Os contemplados nestes seis vales precisam gastar no mínimo 30% na empresa sorteada e o restante nas demais que fazem parte da campanha. Nos vales de R$ 300,00 todo o valor deverá ser gastado na empresa identificada no cupom.





O diretor de campanha ainda reforça a união da classe em prol do crescimento das empresas, da mesma forma que a equipe interna de colaboradores da entidade. “Estamos literalmente vestindo a camisa da campanha, o sorteio foi excelente bem alinhado e ágil com a presença de alguns representantes das empresas o que foi ótimo mostrando a transparência dos sorteios. Nossa valorização ainda aos consumidores que compram nos estabelecimentos locais e, portanto, nos ajudam a desenvolver a economia. Agora vamos trabalhar forte na próxima data o Dia das Crianças, e a partir de agora um novo material será disponibilizado as empresas. Os novos cupons também já podem ser retirados. O trabalho de divulgação da mesma maneira será intensificado buscando mexer com os estabelecimentos em todo o período, para completar serão promovidas ações descentralizadas em pontos estratégicos da cidade visando envolver milhares de clientes não apenas de Concórdia, como da região e visitantes em exclusivo nos períodos que antecedem os feriados”.





Segundo o presidente da entidade, Heldemar Maciel, a ação promocional é uma importante ferramenta de ampliação das vendas, igualmente como de divulgação das marcas e relacionamento com os clientes. “As empresas entenderam o nosso recado e estão assim como a entidade empolgados com o desempenho da campanha nos próximos meses, pois teremos mais dois sorteios um no dia 27 de outubro e o grande no dia 23 de dezembro alusivo ao Natal com um evento exclusivo da CDL na Rua Coberta. Agradecemos a presença de todos e a parceria em mais uma etapa importante, pois juntos esperamos fechar 2017 com bons resultados nos negócios após um período difícil em todos os setores”. A entrega será no dia 5 de setembro às 9h no auditório do Centro Cultural.



Confira a lista completa dos ganhadores:



1- Alair Gasperin Piffer - Belíssima

2- Alexandra Gasparini – Casa Nova Decorações

3- André Soster – Pisocenter

4- Aneli Schmidt - Usadão Móveis

5- Arcelinda Tereza Wesp Vale - Loja Lang

6- Caio Campedele Do Nascimento - Loja do Real A 7 Utilidades

7- Carlos Eduardo Vanzo Roegelin – Comunica Telecomunicações

8- Daiane Eggers Da Silva - Vitrini's Store

9- Daniela Carine Engel – Ótica Jozir

10- Diomar Demim - Mercado e Fruteira São Miguel

11- Douglas W. Luzzi – Mecânica Zanella

12- Edaci Antônia Hoffmann - Ferpar

13- Elfrido H Zimerman – Caitá Supermercados

14- Elisângela Reis Bastos - Laleska Modas

15- Elizangela Theisen - Imperial Supermercados

16- Erno Ernzen – Zat Supermercados (Santa Cruz)

17- Etore Raineri – Ótica Carlos

18- Évelin Machado Dezanetti - Vancin Informática

19- Flávio Oreste Bergamo – Ferpar

20- Franciele Dellabona - Anjo Sapeca

21- Franciele Zwirtes - Caitá Supermercados

22- Gizeli Cristina Durigon – Imperial Supermercados

23- Humberto Paulo Beck – Filtros De Água Pellizzaro

24- Idione Peruzzo Mocelin – Loja Cestão

25- Igor Antônio Grisa - Loja Lang

26- Igor Mazutti – Esporte Espetacular

27- Iracema S. Assumpção – Imperial Supermercados

28- Jorge Binello – Caitá Supermercados

29- Jurema Fátima Zucchi - Mel De Pepelu – Alana

30- Laline Sebben - Caitá Supermercados

31- Loeri Schirmann - Zat Supermercados

32- Lia Carla Costelli – Ótica Carlos

33- Luíza Balbinott Mezacasa - André Luíz Mezacasa (Pai) - Imperial Supermercados

34- Maria Eduarda Guollo Rossi – Esporte Espetacular

35- Michele Cristiane Allebrandt Vipych - Caitá Supermercados

36- Miria Salete Marchetti – Magazine Luiza Sa

37- Mirian Marilene Mattes Teixeira – Lorenci Modas

38- Moises Oliveira – Zat Supermercados (Santa Cruz)

39- Neuri Canossa - Caitá Supermercados

40- Nilse Ana Vanzo – Moscheletric Iluminação Decorativa

41- Norberto José De Bortoli - Esporte Espetacular

42- Oscar Luis Weihermann - Caitá Supermercados

43- Paulo César Escher - Imperial Supermercados

44- Rosimeri Zimmerman – Ótica Concórdia

45- Salete Pascoali Franceschina – Hering Store

46- Susane Schmidt – Livraria e Papelaria Cultura

47- Tiago Bordin – Mundo Dos Esportes

48- Tiago Bresolin - Posto São Jorge

49- Valmir Chaves - Nova Móveis

50 - Vania Vera - Comércio de Roupas G e F (Max 10)



Ganhadores R$1 MIL



Aliane Cerutti Keller - Imperial Supermercados

Edir Natalina Benini - Cia Center

Ivone Dickel - Cia Center

Mônica Nascimento Ne – Oestefarma

Therezinha Balena Bergamo – Imperial Supermercados

Tiago Salvadori – Mundo Dos Esportes



Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL