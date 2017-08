A loja Duane Modas, que fica na Rua Orestes Farina, no centro de Concórdia, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira, dia 25. De acordo com as informações apuradas pelo proprietário Gilberto Duarte, o ladrão entrou no estabelecimento por volta das 04h. O interessante é que a pessoa que invadiu a loja, “escolheu” as calças. Ele só furtou peças da marca Brid Stone Jeans de numeração 36 e 38. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.000,00.

O ladrão arrombou a porta da frente da loja. Duarte conta que foram furtadas 15 calças, seis blusas femininas e dois vestidos. “Quem entrou na loja conhece do ramo e deve conhecer nossa loja, pois levou calças só desta marca e desta numeração. Além de pegar as expostas, a pessoa também levou algumas que estavam em um armário nos fundos do estabelecimento”, conta Duarte. “Segundo o nosso fornecedor, somente a nossa loja vende Brid Stone Jeans aqui em Concórdia, então se alguém souber de pessoas oferecendo calças desta marca por aí, de forma suspeita, por favor informe a polícia”, solicita.

Ele percebeu o furto na manhã de hoje quando chegou na loja com a esposa. Eles registraram um Boletim de Ocorrência e estão buscando imagens das câmeras de monitoramento de empresas que ficam na mesma Rua, para tentar identificar o autor. A câmera da loja foi virada, segundo o proprietário.