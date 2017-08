Deslizamento de terra sobre os trilhos do trem em Volta Grande

Nesta sexta, 25, foi registrado um deslizamento de terra nos trilhos do trem em Volta Grande, Alto Bela Vista. O registro foi feito pelo morador da região, Roberto Côrrea, nesta manhã.

A umidade do local deve ter sido o motivo do ocorrido. Os responsáveis pelos trilhos do trem e a Prefeitura Municipal já estão mobilizados para remoção da terra e das pedras que deslizaram.

(Fonte. Altobelavista.com)