No cartório eleitoral de Concórdia a procura pela biometria ainda é baixa

Mais de 80 mil eleitores que pertencem aos 8 municípios da 9ª e 90ª zonas eleitorais deverão fazer o cadastro biométrico. A biometria é o método tecnológico que permite identificar o eleitor por meio da impressão digital. Ela ainda não será obrigatória na eleição do ano que vem, mas deverá ser cobrada para as eleições de 2020.

O chefe da 90ª zona do cartório eleitoral de Concórdia, Moacir Tramontina, comenta que a procura pelo cadastro ainda é baixa. A capacidade é para atender até 100 pessoas por dia, no entanto uma média de 30 está indo ao cartório eleitoral para fazer o cadastro.

O atendimento pode ser agendado pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, mas os servidores também fazem o cadastro para quem for até o cartório sem ter feito o agendamento. “O pessoal do interior ou dos municípios vizinhos, quando vem para Concórdia, podem reservar 30 minutos e ir até o cartório para fazer a biometria”, destaca Tramontina.

O sistema biométrico dará mais segurança nas eleições. “Como a digital é única, a biometria ajuda a confirmar que o título apresentado pertence àquele eleitor”, explica Tramontina. Mesmo assim, ainda será necessário apresentar o título de eleitor.