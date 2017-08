Bombeiros localizam corpo nas águas do rio Irani entre Chapecó e Arvoredo

Os Bombeiros de Chapecó, com auxilio dos profissionais do Corpo de Bombeiros de Xanxerê, localizaram na manhã desta sexta-feira o corpo do idoso que estava desaparecido desde a segunda-feira, dia 21.



Orélio Pereira Putzel, de 62 anos, foi localizado sem vida nas águas do rio Irani, próximo a ponte entre Chapecó e Arvoredo. O idoso saiu de casa para trocar o óleo do carro no início a semana e não retornou.



Na quarta-feira a família iniciou as buscas e localizou o carro da vítima, que estava estacionado próximo à cabeceira da ponte sobre o Rio Irani, na SC-283. Segundo os familiares, dentro do veículo foram localizados todos os documentos do idoso.



Bombeiros de Chapecó trabalharam nas buscas durante praticamente toda a semana. O caso foi tratado como um possível suicídio. Equipes do corpo de Bombeiros aguardaram o IML para fazer a remoção do corpo.

(Fonte: Belos FM)