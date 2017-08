Motivo é a realização de manutenção. Casos de urgência e emergência serão atendidos no PS da Getúlio Vargas.

Pronto-socorro do HSF estará fechado no começo da próxima semana

O Pronto-Socorro do Hospital são Francisco, situado na rua Marechal Deodoro, estará fechado na próxima segunda e terça-feira, dias 28 e 29 de agosto. Conforme comunicado da direção da unidade hospitalar, o motivo é a realização de manutenção nesta unidade. Em função disso, os atendimentos de urgência e emergência serão feitos no pronto socorro do HSF, situado na rua Getúlio Vargas.