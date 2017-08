Uma nova ferramenta para aproximar a Polícia Militar e as escolas de Concórdia foi apresentada na manhã desta sexta-feira, dia 25. Trata-se da Rede de Segurança Escolar, que será implantada através da criação de grupos de Whatsapp. O objetivo é facilitar a troca de informações entre diretores, professores e a PM. A apresentação foi feita durante a manhã no Fórum de Concórdia.

Os policiais Gabriel e Ferreira, que já atuam nas instituições de ensino com a Patrulha Escolar, é que explicaram como o trabalho nos grupos será realizado. Eles repassaram as orientações de uso da ferramenta, que contará com diretores e professores inseridos. “A Patrulha Escolar já presta este serviço de apoio, consultoria e orientação, desde março, com os policiais dentro das escolas. Agora vamos incrementar este trabalho, com informações através desta plataforma, sempre com o foco na prevenção”, explica o comandante da PM, Sérgio Vargas. “Dependendo das ocorrências, a gente dá o encaminhamento necessário, mas a principal ideia é estar interagindo com a comunidade escolar e de acordo com as informações que recebo, tanto os alunos como os professores gostam da nossa presença nas escolas”, destaca.

Quem também avalia como positiva a interação entre PM e escola, é o promotor da Infância e Juventude, Marcos de Martino, que participou do evento. “As crianças precisam de carinho, mas também precisam de limites e com certeza, a presença da PM na Escola, contribui com este contexto, e nem precisa ser com repressão, mas sim, com orientação. O fato das crianças conviverem com o policial e a farda, gera um respeito e os alunos criam a noção de seus próprios limites”, observa de Martino.

Os diretores das escolas se manifestaram durante a apresentação, agradecendo e falando da importância dos policias presentes nas escolas. “A gente sabe que ocorrências nas escolas acontecem, são casos isolados, mas existem, porém com a presença dos policias os fatos diminuíram. Eles orientam, previnem e nos auxiliam a conduzir algumas situações”, conta o diretor da Escola Olavo Secco Rigon, Sérgio Cordeiro Righi.