Uma homenagem especial aos 50 anos da Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia – Copérdia foi realizada na Câmara de Vereadores de Concórdia na noite de quinta-feira, 24. O reconhecimento foi uma indicação dos vereadores Margarte Poletto Dalla Costa, Evandro Pegoraro e André Rizelo, todos da bancada do PT.

“Falar da Copérdia é referenciar um modelo de cooperativismo, do trabalho do homem do campo e de colaboradores”, destacou o vereador André Rizelo que falou em nome dos proponentes da homenagem. “Estamos resgatando a história de Concórdia, que certamente teve papel fundamental para o crescimento do município”, afirmou ao lembrar que o primeiro emprego dela foi no Supermercado da Copérdia.

O presidente da Copérdia, Waldemar Bordignon, recebeu a placa comemorativa acompanhado do médico veterinário da cooperativa, Ademar Mori, que representou todos os colaboradores da cooperativa. Mori, que tem 37 anos de trabalho dedicados à Copérdia, lembrou-se das evoluções e da tecnologia implantada nas propriedades rurais.

“Falar em nome dos associados e dos colaboradores é uma honra. A Copérdia tem gestores com atitude, que valorizam os produtores e os colaboradores. Em 1984 um produtor conseguia com o plantel tirar 14 litros de leite por dia e hoje passou para 220 litros. Um produtor de suínos tinha 14 leitões ano e hoje tem 30 para cada um. Isto é possível com parcerias, como a da Embrapa”, detalhou.

“A Copérdia é mais do que criar índices de destaque no agronegócio. Criou uma cooperativa de crédito e nomes de expoentes no cooperativismo, como o presidente do Sistema Sicoob, Rui Schneider e o vice-presidente da Aurora, Neivor Canton”, elogiou Mori.

O presidente da Copérdia, Waldemar Bordignon, agradeceu a homenagem. “Esta história que começou tímida, chegou aos 50 anos com uma solidificação construída graças a muito trabalho. Da criação para produzir grãos, a Copérdia passou a ter várias atividades, como leite, suínos, madeira. Hoje agregamos mais 17 mil associados e 1,2 mil colaboradores com um faturamento de R$ 1 bilhão. Nós temos o privilégio de neste momento de representar a todos. Mas a instituição depende de um conjunto de ações para poder fazer um trabalho melhor”, afirmou ao agradecer o reconhecimento e por permitir que a comunidade conheça um pouco mais a história da Copérdia.

O prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, afirmou que a história da cooperativa se mistura com a história do município “Desde a sua fundação até os dias atuais a Copérdia apoia os produtores, no processo que vai do campo até a comercialização. De um simples produtor, se tornou um cooperado, dono da cooperativa. O trabalho desenvolvido é fundamental para ajudar no crescimento econômico de Concórdia, do Estado e do Brasil”, destacou ao informar que o município será parceiro na realização da Tecnoeste em fevereiro do ano que vem.

O secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee, disse que a homenagem era muito justa. “Uma cooperativa que nasceu em Concórdia, e que hoje já está nos três estados do Sul. É fruto de trabalho de quem criou, mas também de quem conduz à cooperativa. É uma honra falar da Copérdia. Se Concórdia está num patamar diferenciado é fruto do trabalho da nossa gente, do associativismo. É um exemplo para todo território nacional”, acrescentou ao dizer que o governo do Estado também será parceiro da Tecnoeste em 2017.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores)