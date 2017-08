Página no Facebook também vai divulgar o conteúdo da obra do teólogo / Foto: Analu Slongo

Uma página foi criada no Facebook para atrair seguidores que defendem a permanência do destaque ao teólogo concordiense Leonardo Boff, no hall de entrada do Centro Cultural Concórdia. Nesta semana as fotos dele que ficavam no primeiro andar fora retiradas pela administração municipal e essa atitude está e dividindo opiniões.

A estudante Josiane Soares diz que o objetivo desse espaço na internet também é divulgar as ideias do pensador Leonardo Boff. “Ele é uma das pessoas que faz valer a frase de que a política é feita para todos e não só para alguns. O acolhimento ao ser humano e a terra são pensamentos que precisam ser difundidos”, afirma.

A estudante conta que vários internautas enviaram mensagens de apoio à valorização do teólogo. “Elas se sentiram representadas com essa página”. Josiane também defende que a obra de Leonardo Boff é uma oportunidade para Concórdia não ser lembrada apenas pela força do trabalho, mas pela produção intelectual.

A Fanpage no Facebook leva o nome Espaço Leonardo Boff – Concórdia. Por meio dela também serão feitas manifestações para que o projeto no Centro Cultural volte à concepção original.