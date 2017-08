A Capital do Trabalho registrou 507 acidentes de trânsito nos primeiros seis meses desse ano de 2017. As informações constam no Sistema Integrado de segurança Pública, o SISP. O número fica um pouco abaixo do registrado no mesmo período de 2016, que foi de 548. Conforme o sistema, o mês de maio foi o que mais registrou ocorrências desse tipo, com 99 casos.



Ainda conforme a categoria outros crimes, desse mesmo sistema, a maior cidade da Amauc registrou ainda 87 casos de estelionato no primeiro semestre. Nesse mesmo período ocorreram 527 furtos, 34 furtos em veículos, três homicídios dolosos; 207 casos de lesão corporal dolosa; duas pessoas feridas por policial militar em serviço; oito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; quatro de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 26 de posse ou porte de drogas para uso pessoal; sete casos de receptação de produtos de furto ou roubo; 33 roubos; dois roubos de veículos e 20 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.