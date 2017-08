Cerca de R$ 11 milhões começam a circular na economia de Concórdia a partir desta sexta-feira, dia 25. O valor é referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Cerca de 21 mil pessoas devem ser beneficiadas com esses valores.

Porém o maior beneficiado com esse dinheiro a mais na economia deve ser o comércio. Conforme o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Concórdia, Augustinho Schiochet, os aposentados deixam boa parte desse valor nas lojas e isso é um incremento importante para a economia.

Schiochet valoriza o fato do aposentado estar na "roda da economia", mesmo longe do mercado de trabalho. "Em Concórdia, no ano passado, cerca de R$ 250 milhões foram movimentados durante os 12 meses pelos aposentados, entre todos as aposentadorias e vencimentos. A expectativa é que nesse ano esse montante possa ser ainda maior", finaliza.