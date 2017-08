Na noite desta quarta-feira, o Grêmio entrou em campo no Mineirão, para disputar a decisão da fase semifinal da Copa do Brasil. No tempo normal, acabou sendo superado pelo Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, o mesmo que aplicou sobre o time mineiro, na Arena no último dia 16. Com o resultado, o jogo foi decidido nos pênaltis e a raposa levou a melhor, vencendo por 3x2.



A primeira etapa iniciou com o Grêmio pressionando. Com a sua jogada característica, a troca de passes, logo criou e chegou ao ataque; aos quatro minutos, Lucas Barrios ficou cara a cara com Fábio, que fez milagre e conseguiu defender o chute do paraguaio. Já o jogo feito pelos mineiros foi de muitas faltas mas, aos poucos, eles conseguiram equilibrar a partida, na medida em que adiantaram suas marcações.



Já no segundo tempo, os mandantes voltaram com o intuito de definir a partida e, aos 6 minutos, em bola parada, chegaram ao gol com Hudson. O jogo ficou equilibrado e no decorrer da etapa, Renato promoveu as substituições - tirou Lucas Barrios, Ramiro e Bressan (lesão), e colocou Everton, Fernandinho e Bruno Rodrigo.



Pelo bom desempenho do Cruzeiro, o Grêmio não conseguiu aplicar o mesmo ritmo que no primeiro tempo e o resultado levou a decisão para os pênaltis.

Fernandinho e Arthur assinaram para o Tricolor. Edilson e Everton carimbaram a trave e Luan teve sua cobrança defendida por Fábio. Já para o Cruzeiro, Rafael Sobis, Raniel e Thiago Neves marcaram. Marcelo Grohe fez duas grandes defesas - dos pênaltis de Murilo e Robinho.



Final: 3 a 2 para os donos da casa

Escalação: Marcelo Grohe, Edílson, Bressan, Kannemann, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios

Banco: Bruno Grassi, Léo Moura, Leonardo Gomes, Bruno Rodrigo, Jailson, Kaio, Maicon, Lincoln, Fernandinho, Everton e Beto da Silva.

(Fonte: Grêmio)