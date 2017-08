O Internacional tem a oportunidade de assumir na noite desta sexta-feira a liderança isolada do Campeoanto Brasileiro da Série B. Para tanto, precisa vencer o Paysandu em partida que será disputada a partir das 21h30, no Beira-Rio, pela 22ª rodada da competição. Este será o 'Jogo da Acessibilidade', e todos os detalhes serão transmitidos em tempo real pelas redes sociais do Clube do Povo.

O Colorado irá em busca da sexta vitória consecutiva e da quinta seguida no Gigante. Sintonizada com o momento do time, a torcida colorada está mobilizada e comparecerá mais uma vez em grande número, sustentando a melhor média de público do Brasileirão. Até o momento, restam apenas ingressos para Superior Livre, Cadeiras Locadas e Área VIP.

Em campo, a equipe treinada por Guto Ferreira terá força máxima, com a possibilidade de repetição da escalação pela quarta vez consecutiva. A confirmação do time, porém, será divulgada momentos antes do confronto, uma vez que o treinamento desta quinta-feira (galeria de fotos acima) foi realizado com os portões fechados no Beira-Rio. Se optar pela manutenção da formação utilizada nas últimas partidas, o Inter iria a campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

Dono da melhor defesa e do segundo ataque mais positivo do Brasileirão, o Colorado ocupa atualmente a vice-liderança, com 39 pontos, enquanto o líder América-MG soma 41.