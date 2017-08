Um grave acidente de trânsito foi registado no começo da tarde desta quarta-feira, 24, na BR-282 em Joaçaba, em frente a empresa Idugel. O motorista de um caminhão tanque, com placas de Presidente Castelo Branco, ficou preso as ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros. A batida envolveu ainda outro caminhão, de Lacerdópolis, e uma caminhonete com placas de Pinheiro Preto.

O motorista Severino Regalin, que dirigia o caminhão de Lacerdópolis, revelou que seguia no sentido Joaçaba/Catanduvas, quando na altura do trevo que liga o Acesso Adolfo Zigelli a BR-282 uma caminhonete teria atravessado a pista para fazer o retorno. “A caminhonete atravessou na frente e eu segurei o caminhão para não bater, ma ai veio o outro caminhão e bateu atrás, me empurrou e eu bati na caminhonete e o outro caiu fora da pista”.

Com o forte impacto o caminhão tanque teve a cabine muito danificada e o motorista perdeu o controle da direção, parando fora da pista. O homem ficou preso as ferragens por aproximadamente 20 minutos, tempo que as equipes do Corpo de Bombeiros levaram para resgatar a vítima, que recebeu os atendimentos médicos pelo Samu e foi transportada ao hospital.

“Tivemos um amassamento da cabine, o que fez com que o condutor do caminhão ficasse com as pernas presas, e o volante também comprimia a região de abdome da vítima. Tínhamos alguns bombeiros passando pelo local, que estavam em seu momento de folga e conseguiram dar o primeiro atendimento e iniciar o resgate. Em princípio o motorista tinha fraturas em suas pernas devido a força do impacto, mas felizmente conseguimos retira-lo consciente”, detalhou o tenente Lazarin, do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Eder Luiz