Um acidente com danos materiais foi registrada na manhã desta quinta-feira na SC 283, próximo a entrada para a comunidade de Nova Estrala - Arabutã.

Colisão envolveu dois caminhões e uma caminhonete.



O caminhão com placas MFR 5032 de Seara conduzido por Sidiney André Rower e a caminhonete com placas MLD 7285 de Vargeão, conduzida por Luiz Cavalieri, faziam o sentido de Seara a Concórdia.



A caminhonete fazia uma ultrapassagem quando houve a colisão com a carreta com placas MEO 1357, conduzida por Ismael Baioco, que vinha no sentido contrário.



Não houve feridos e os motoristas precisam ter atenção no local.

(Fonte: Rádio Belos Montes)