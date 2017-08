Com a instalação do eletrocardiograma, o paciente faz o exame na própria Unidade de Saúde. Se o médico identificar a necessidade de exames complementares para ajudar no diagnóstico e tratamento, ele faz a solicitação ou o encaminhamento para o cardiologista

O resultado do exame pode ser enviado pela internet e um médico especialista emite o laudo e a classificação de risco do paciente.

O secretário de Saúde de Piratuba, Vanderlei Weber, destaca que os pacientes vão economizar entre R$ 150,00 a R$ 200,00, que seria o valor do exame, caso fossem feitos de modo particular. A Secretaria também economiza, evitando o transporte de pessoas para outras cidades.