O teste da linguinha é um exame padronizado que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua causadas pela língua presa que podem comprometer as funções como sugar, engolir, mastigar e falar.

Segundo a fonoaudióloga do município, Camila Pavin Bonatto, a língua é uma estrutura de extrema função vital na primeira fase da vida do bebê por isso da necessidade de avaliar e verificar o posicionamento e a sucção. “Após seis meses a criança entra na fase do balbucio, começa a querer a falar, mais uma vez entra a importância da função da lingual na qual a criança precisa estar com frênulo lingual normal para haver habilidade na pronuncia das novas palavras que logo começam a realizar", explica.