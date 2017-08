Somente partidas das séries B e C serão realizadas.

FMEC cancela partidas da série A do Interiorano

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia comunica que está cancelando todos os jogos da série A da competição, que estavam inicialmente marcados para o fim de semana. O motivo é a questão de agenda das equipes.

Com isso, somente partidas das séries C e B serão realizadas. No sábado, dia 26, às 15h.

Série C

Barra Fria B x Lageado Paulino

São Luiz x Santa Terezinha B

Vila Jacob Biesus x Linha Santa Catarina

Série B

Linha Kaiser x Presidente Kennedy