Rodrigo Luan Vieira de Souza, de 22 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 24, por volta das 06h, no Hospital São Francisco de Concórdia. De acordo com as informações apuradas, ele teve complicações durante uma cirurgia. O rapaz sofreu um acidente de moto no início da madrugada.

O acidente com a motocicleta aconteceu por volta de 01h na Rua Senador Attilio Fontana. Além de Rodrigo, a namorada também estava na moto. Ele teve ferimentos leves e ele apresentava fratura em um braço. Os dois foram atendidos pelos Bombeiros Voluntários e conduzidos ao Pronto Socorro.

Depois que já estava no Hospital a situação teria se agravado e uma hemorragia interna foi constatada. O jovem passou por cirurgia, mas não resistiu.