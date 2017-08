A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, acompanhada dos diretores Claudinei Márcio Brogsch, Paulo Renato Camillo e da gerente da unidade de Peritiba, Márcia Rauber Borges Vieira, participou na sexta-feira, dia 18, da abertura da Expo Peritiba 2017. O evento reuniu expositores de toda a região. A equipe do Sicoob Crediauc esteve presente, demonstrando os produtos e serviços disponibilizados pela instituição financeira cooperativa e, mais uma vez, cumprindo o compromisso de estar próximo das comunidades. Durante os três dias de exposição, muitas pessoas passaram pelo estande do Sicoob Crediauc.

De acordo com a presidente da cooperativa, Maria Luisa Lasarim, a Expo Peritiba foi um evento que movimentou a região e aproximou ainda mais o Sicoob Crediauc de seus cooperados. "Foi um evento que difundiu as potencialidades do comércio, da indústria e do agronegócio de Peritiba. Além disso, diversos expositores de outros municípios da região expuseram seus produtos. Nós do Sicoob Crediauc enaltecemos à Administração Municipal pela iniciativa e sua população que a 22 anos acolhe o Sicoob Crediauc e nos dá a segunda maior participação percentual em nosso quadro de cooperados, com quase 60%", assinala Maria Luisa.

A presidente do Sicoob Crediauc acrescenta que, para a cooperativa, a Expo Peritiba possibilitou mais uma oportunidade de mostrar à população regional o que o Sicoob faz e, sobretudo, o compromisso que a cooperativa de crédito tem com a comunidade em que está inserida. "Temos um compromisso com a sustentabilidade das comunidades e com o desenvolvimento econômico e social dos municípios que atendemos. A Expo Peritiba permitiu que nós dialogássemos com diversos públicos, prospectando clientes e fortalecendo a nossa imagem na comunidade regional". complementa Maria Luisa.

Nos três dias de evento, um grande público visitou a Expo Peritiba, que teve shows nacionais e locais. Os visitantes tiveram a oportunidade de fazer negócios e conhecer a força das atividades econômicas desenvolvidas no município e na região. A Comissão Central Organizadora fez uma avaliação positiva da exposição que ocorre de dois em dois anos.

(Fonte: Luis Rigon - Assessoria de Marketing)