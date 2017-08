Jogo aconteceu na noite de quarta-feira no Centro de Eventos

A ACF Concórdia manteve a boa campanha que faz no Campeonato Catarinense da Divisão Espacial e conquistou mais três pontos jogando em casa na noite de quarta-feira, dia 23, contra o Tubarão. O placar foi de 05 a 0 para a equipe concordiense.

O time do técnico Morruga saiu na frente ainda no primeiro tempo. Mazetto abriu o placar aos 16 minutos. Douglinhas ampliou quando faltavam 20 segundos para o final da primeira etapa.

Os outros três gols saíram no segundo tempo. Logo no início, com menos de dois minutos de jogo, Pesk marcou o terceiro de Concórdia. Cinco minutos mais tarde Douglinhas fez o segundo dele e o quarto gol da ACF. Quem completou a goleada foi Valença, quando faltavam três minutos e meio de partida.

Com o resultado o time ganhou uma posição e agora é vice-líder da Divisão Especial, com 26 pontos. O Jaraguá segue na ponta, com 29. O próximo compromisso de Concórdia pela competição é neste sábado, dia 26, fora de casa, contra o Mafra.