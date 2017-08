O Juventude de Lindóia do Sul vai enfrentar o Ouro Verde na fase eliminatória da Fase Oeste do Estadual de Amadores. A primeira fase da competição encerrou no fim de semana. O time lindoiense ficou na quarta colocação na chave E, com 13 pontos. Já o adversário, que é da cidade de Descanso, ficou na primeira colocação no grupo D.



O primeiro jogo entre as duas equipes, a ser confirmado pela Liga Esportiva do Oeste Catarinense, Leoc, será em Lindóia do Sul.