As mudanças que estão sendo feitas no espaço destinado ao teólogo concordiense Leonardo Boff, no Centro Cultural, estão dividindo opiniões. Nesta semana algumas fotos circularam pelas redes sociais, com a informação de que as produções de Leonardo Boff estariam sendo retiradas do Centro Cultural Concórdia. O superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, diz que se trata apenas de uma adequação.

O superintendente explica que vai ser disponibilizada uma sala, a que havia sido destinada ao arquivo histórico, que será chamada de “Espaço Leonardo Boff”. Neste local, estarão disponíveis os 223 livros do teólogo e também haverá mesa e um computador disponível para quem quiser estudar a obra de Leonardo Boff. “Em 2002 quando se começou a discutir a criação do Centro Cultural, o que foi combinado com o próprio Leonardo é que haveria um espaço para que as pessoas pudessem estudar a obra dele”, afirma Júlio Gomes.

Atualmente, os livros de Leonardo Boff estão na biblioteca e também ficam guardados na sala de arquivo, já com a mudança ficarão concentrados no mesmo lugar. “Nenhum material vai ser descartado. Tudo vai ser adaptado. Nossa intenção é melhorar o espaço e o pesquisador vai ter mais acesso a esse material para estudar”, destaca o superintendente.

O que vai mudar

- A exposição fotográfica que ficava no hall de entrada do Centro Cultural já foi retirada. Neste local haverá exposições temporárias e que vão homenagear concordienses. A primeira delas será a divulgação das fotos dos vencedores do prêmio Leitor Assíduo, com uma frase de incentivo à leitura.

- A foto de Leonardo Boff que está na parede da escadaria, com a frase “mudo de trincheira para continuar na mesma luta”, será colocada na sala de estudos. Na parede das escadas vai ser fixada uma imagem do município de Concórdia.

- As imagens e as obras que estão guardadas na estante de vidro, isso no segundo piso, vão permanecer.

- O painel de fotos do Leonardo Boff que está no segundo andar também irá para a sala de estudos e este espaço deverá ser usado para outras exposições, que não serão permanentes.