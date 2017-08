Um vídeo com um cachorro sendo arrastando por um veículo em Luzerna tem revoltado as pessoas que recebem as imagens pelas redes sociais. O fato não foi comunicado a Polícia Militar, que tenta identificar o veículo para tomar as providências.

Apesar de o local ter sido identificado como SC-150, saída de Luzerna para Água Doce, não se têm informação de quando aconteceu o fato, nem tão pouco se foi acidental ou proposital.

(Fonte: Portal Caco da Rosa)