Na manhã de quarta-feira, dia 23, um caminhão com placas de Irani tombou na Travessa Marcon, centro de Concórdia. Este não foi o primeiro acidente com caminhões carregados no local. O problema da via é o declive acentuado da via. O diretor de Trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto, comenta que não tem como fazer alterações na rua ou mudanças na sinalização. Segundo ele a passagens de caminhões não é permitida na Travessa e a alternativa é aumentar o tamanho da placa que proíbe.

Vitto destaca que há uma placa indicando a proibição de tráfego de caminhões na Travessa. “A sinalização existe, porém alguns motoristas não respeitam, outros podem não ver, alguns não conhecem, como foi o caso deste caminhão que tombou na quarta”, explica. “Não temos como mudar a via e não podemos proibir o acesso de caminhões no início da Rua Isidoro Maito, que dá acesso à Travessa Marcon, pois aí estaríamos limitando o uso e atrapalhando outras atividades. Um caminhão que fosse fazer uma mudança, ou um frete, por exemplo, não poderia acessar essa rua”, detalha o diretor. “O fato é evitar que os caminhões cheguem à Travessa Marcon. Vamos inserir placas maiores no local”, adianta ele.

Sobre a possível instalação de um “arco” para limitar a altura e evitar caminhões, Vitto também descarta. “Eu continuo batendo na tecla de que é preciso que o motorista respeite a sinalização, tenha consciência e atenção. Não adianta instalar um arco, e vou te dar um exemplo. Em frente à Mecânica Sette, na Rua Luís Delfino, em seis meses o arco que estava lá foi derrubado três vezes”, conta o diretor.