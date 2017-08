Indicação é do vereador Jaderson Miguel, do PSD.

O vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD) pediu na noite desta terça-feira, 22, para que o Deinfra instale uma lombada na SC 283, em Santo Antônio. A justificativa é alta velocidade dos motoristas em uma via que tem às margens, principalmente neste ponto, o quilômetro 10, o Cmei que atende a região e diversas empresas.

Para o vereador, a preocupação é grande porque no local transitam crianças e existe uma insegurança no local. “Por isso nosso pedido para o Deinfra, para a Secretaria de Infraestrurua e também para o governador. Queremos que seja olhado com uma atenção especial, porque já aconteceram diversos acidentes no local. É um apelo da população, e é uma reivindicação antiga”, destacou.

O vereador também fez mais duas indicações relacionados a melhorar o atendimento para a população da região do distrito de Santo Antônio. Um sugere a instalação de um toldo na área externa do Posto de Saúde do Distrito de Santo Antônio. A outra envolve a questão da acessibilidade, com a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção ao posto de saúde. “ Também são reinvidicações da comunidade. Espero que a Secretaria de Saúde olhe com carinho está situação”, afirmou.

O líder do governo, vereador Fabian Caitano (PSDB), reforçou o pedido. Lembrou que vários acidentes já aconteceram no local. “Além de fazer o documento chegar ao Deinfra, precisamos fazer a pressão política para que o redutor seja instalado”, pediu.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)