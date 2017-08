Quando acontece um incêndio a preocupação da comunidade é para que os bombeiros possam combater as chamas o mais rápido possível. No entanto, a maior parte da comunidade não conhece os procedimentos para conseguir abastecer os caminhões de bombeiros e combater os incêndios. A preocupação foi levantada pelos vereadores Claiton Casagrande (PR) e Mauro Fretta (PSB) na sessão desta terça-feira, 22, e trata da manutenção e instalação de hidrantes em pontos estratégicos do município o que ajudaria de forma importante também o trabalho da Defesa Civil.

Os vereadores destacaram que ainda em 2013, um levantamento foi feito por um grupo de pessoas, entre elas o atual coordenador da Defesa Civil, Gilberto Joao Chaves, que previa a necessidade da instalação de 40 novos hidrantes. “Hoje o município conta com 14 hidrantes instalados, sendo que destes, três não funcionam e outros cinco precisam ter a vazão aumentada”, justificou o vereador Claiton Casagrande.

Ele destacou que como existe a dificuldade para instalar 40 novos hidrantes, o pedido é para que a Casan instale pelo menos 10 em pontos considerados essenciais: Guilherme Reich, Imigrantes, Área Industrial, Contorno Viário Norte, Natureza, Petrópolis, Santa Rita, Gruta, Liberdade, Renascença. “Como existe dificuldade no trânsito dos caminhões para o socorro, principalmente nos horários de pico, a instalação ajudará no combate aos incêndios”, justificou.

O vereador Mauro Fretta (PSB) que também é bombeiro voluntário informou que de janeiro até agosto deste ano já foram atendidos 96 casos, sendo 20 residenciais e outros 28 em vegetação. O pedido de Fretta é quando da implantação de novos loteamentos também sejam instalados hidrantes.

“Os bombeiros têm dois caminhões. Um mais ágil que transporta 5 mil litros de água e o de apoio com mais 12 mil litros. A recarga, quando necessária, no caso dos 12 mil litros demora de 25 a 30 minutos. Se o incêndio for em São Cristóvão, por exemplo, a recarga vai precisar ser feita no centro de Concórdia, o que faz com que se perca um tempo precioso”, justificou.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores)