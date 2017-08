A retomada do processo de licitação de ruas, que foi iniciado no governo passado e suspenso nos últimos meses, também foi cobrada na tribuna da Câmara de Vereadores de Concórdia. O assunto foi abordado pelo vereador Closmar Zagonel, do PMDB. Trata-se do asfaltamento das ruas Guaicurus, Auri Pereira da Costa, Gilmar José Ampese, Silvino Ciarini, Jairo Goss, Enseadas e Theresa Vanzo. A suspensão desse Edital ocorreu em maio desse ano.

Zagonel cobrou o motivo da demora e uma definição por parte da Administração Municipal. "Em oito meses é um prazo suficiente para fazer o Edital. O dinheiro está garantido para isso (...) A gente não sabe nem o que dizer para esses moradores", diz o parlamentar.

O vereador e líder do governo, Fabiano Caitano, do PSDB, destaca que todos essas licitações estão sob análise do departamento jurídico e que o objetivo é evitar processos judiciais, a exemplo do que já aconteceu com outras obras. "Está sendo analisada toda essa situação para que não se repita o que aconteceu na Administração anterior, quando houve uma chuva de ações pedindo a devolução das contribuições de melhorias". Por fim, o parlamentar lembrou do asfaltamento até ao Sintrial, cuja cobrança da contribuição aos proprietários de imóveis que estão às margens da estrada também gerou polêmica, no início do ano.