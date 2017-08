O motorista de um Voyage com placas de Concórdia perdeu o controle do veículo e bateu em uma caminhonete baú que estava estacionada.O acidente aconteceu na Rua Rosalina Brusco, no Loteamento Colinas na noite de terca-feira, dia 22, por volta das 21:30h. O condutor, de 24 anos, e a carona, de 20, tiveram ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas no local, o Voayge saia do loteamento quando bateu. Com a pancada o carro ficou com a parte da frente destruída. A caminhonete também foi bastante danificada. Com a força do impacto, outro veículo que estava parado atrás da caminhonete, também foi atingido.

Os Bombeiros Voluntários atenderam os ocupantes no local e em seguida levaram os dois ao Pronto Socorro para avaliação médica.