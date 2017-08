Uma cena de violência movimentou o centro da cidade de Fraiburgo por volta das 14h30min desta terça feira (22), quando uma pessoa foi atingida por golpes de facão em frente a um escritório de advocacia, na esquina da Avenida João Marques Vieira com a Rua Nereu Ramos.

Segundo informações, o autor parou um veículo e partiu para cima do homem, acertando pelo menos três golpes que atingiram a região do braço, costas e tórax. O SAMU e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, conduzindo a vítima ao Hospital Fraiburgo. A perda de sangue na recepção do escritório, onde a vítima buscou abrigo, chamou atenção de todos que passavam no local.

Guarnições da Polícia Militar acessaram as imagens e estão em busca do autor, que já foi identificado. Investigadores da Polícia Civil também colheram informações para dar início as investigações e apurar a motivação do crime.

A vítima sofreu cortes profundos e vai passar por cirurgias.

