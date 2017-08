Nesta quarta-feira (23) a equipe de Concórdia terá mais um importante compromisso pela divisão especial do Catarinense, o adversário será a equipe de Tubarão com confronto marcado para iniciar às 20h15min no Centro de Eventos.

Com dois jogos a menos, a ACF no momento encontra-se na 3ª posição na tabela de classificação, que é liderada pela equipe de Jaraguá com 29 pontos e em seguida encontra-se a equipe de São Lourenço com 26 pontos. Para manter a boa fase na competição, o técnico Morruga vem treinando intensamente desde a segunda-feira (21) para buscar a vitória também neste confronto contra a equipe do sul do estado.

Na primeira partida pelo Catarinense em 2017, válida pelo turno da competição, a vitória foi da equipe concordiense pelo placar de 4 a 2 na Arena Multiuso em Tubarão no mês de maio.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)