Focado no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o grupo colorado realizou, na tarde desta terça-feira (22/08), a segunda atividade desta semana no CT do Parque Gigante. O objetivo foi seguir aprimorando a equipe para manter a sequência positiva das últimas rodadas - são cinco vitórias consecutivas até aqui. Na sexta-feira, o Internacional recebe o Paysandu no Beira-Rio, contando com o apoio maciço da torcida colorada.



Focado no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o grupo colorado realizou, na tarde desta terça-feira (22/08), a segunda atividade desta semana no CT do Parque Gigante. O objetivo foi seguir aprimorando a equipe para manter a sequência positiva das últimas rodadas - são cinco vitórias consecutivas até aqui. Na sexta-feira, o Internacional recebe o Paysandu no Beira-Rio, contando com o apoio maciço da torcida colorada.



O treinador Guto Ferreira aproveitou o treinameno desta tarde para focar na parte coletiva do time alvirrubro. A atividade envolveu os jogadores de linha em um treino tático em campo reduzido, cobrando bastante a saída de bola e a marcação pressão sobre o adversário. Equanto isso, os goleiros realizaram trabalhos específicos com os preparadores Daniel Pavan e Durgue Vidal. O uruguaio Nico López foi o desfalque da tarde em função de dores lombares e será reavaliado para o confronto de sexta.



Sem nenhum jogador suspenso para a próxima rodada, o técnico colorado poderá repetir a equipe titular pela quarta vez consecutiva: Danilo Fernades; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; Eduardo Sasha, William Pottker, Leandro Damião.



A bola rola para valer na sexta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, quando o Colorado encara o Paysandu pela 22ª rodada do campeonato. No momento, o Inter é o vice-líder com 39 pontos, um a menos que o América-MG. Já os paraenses ocupam a 14ª colocação, com 27 pontos. A equipe de Guto Ferreira volta a trabalhar amanhã, às 15h30.

(Fonte: Internacional)