Foi até 11h50 da manhã desta terça-feira o último treinamento do Grêmio antes da decisão contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, por uma vaga à final da Copa do Brasil. Com portões fechados à imprensa, Renato Portaluppi ajustou os últimos detalhes do time que entra em campo às 21h45 no Mineirão. O substituto de Geromel é a grande dúvida, embora o restante do time não tenha sido revelado.

Na primeira parte da atividade Renato orientou, pela última vez antes do jogo, as estratégias que levará a campo, além de cobranças de pênalti. O treinamento estava marcado para 9h30 e começou com uma sessão de vídeo no vestiário. Quando os portões foram abertos, os atletas já estavam participando do rachão - com as presenças de Douglas e Jael, que recuperam-se de lesões de ligamento, além do próprio Renato.

Agora o grupo almoça no CT Luiz Carvalho e viaja no início da tarde. O trajeto até Belo Horizonte tem início às 14h13, com conexão em São Paulo e chegada prevista para às 17h35. São 23 os jogadores que iniciaram concentração na última noite. O retorno de Maicon é uma das novidades.

Goleiros: Bruno Grassi, Leo e Marcelo Grohe

Laterais: Bruno Cortez, Edilson, Leonardo e Léo Moura

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo e Kannemann

Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Maicon, Michel e Ramiro

Meias: Lincoln e Luan

Atacantes: Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Lucas Barrios e Pedro Rocha.

