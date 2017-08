Na Sessão da semana passada a Câmara de Vereadores de Irani rejeitou as contas do ex-prefeito Mauri de Lima, referentes ao ano de 2015. Os vereadores votaram o parecer do Tribunal de Contas, que recomendava a rejeição e o principal motivo seria o déficit orçamentário, ou seja, a Administração teria gasto mais do que arrecadou naquele ano. O ex-gestor afirma que a decisão da Câmara foi política. Segundo ele, a situação em 2015 era de crise e baixa arrecadação e a Prefeitura não poderia parar os serviços básicos, como na Saúde, por exemplo.

A votação teve o resultado de cinco votos a favor da rejeição, contra quatro, que optavam pela aprovação das contas. De Lima relata que o Tribunal emite um parecer técnico e que o Legislativo deveria levar em consideração a realidade econômica da época. “O Tribunal de Contas emitiu um parecer e a gente respeita, pois eles avaliam os números, e é preciso fechar como dois mais dois é quatro, porém os vereadores sabem que naquele ano, tivemos o ápice da crise no país e em Irani não foi diferente, também perdemos receita. O parecer vai para a Câmara justamente para que os vereadores mostrem a realidade local. Eu fiz o que podia ser feito, cortei gastos onde poderia cortar, mas não podia fechar a Prefeitura, despedir médicos ou parar outros serviços”, argumenta. “Eu diminuí o meu próprio salário, o dos cargos comissionados, de confiança, cancelamos as horas extras o uso de celulares, cedi o carro do gabinete para uso na Saúde, ou seja, eu enxuguei onde podia. Acredito que os vereadores poderiam levar em conta este esforço”, relata.

Mauri lamenta a decisão da Câmara, mas diz que não vai recorrer. “Estou com a consciência tranquila. Não vou recorrer, fico inelegível, mas neste momento não penso em ser candidato, creio que já dei minha contribuição”, destaca. “A população de Irani sabe do nosso esforço e também lembra dos números. Recebemos a Prefeitura com cerca de R$ 2 milhões de dívidas, pagamos e entregamos com aproximadamente R$ 2 milhões em caixa. Além disso, cuidamos das pessoas, investimos muito em Saúde, fizemos o Pronto Atendimento e equipamos, por exemplo. Seria interessante avaliar os quatros anos de modo geral, sei que fizemos nossa parte. Respeitamos os pareceres, mas seguimos de cabeça erguida”, finaliza o ex-prefeito.