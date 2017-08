Jogo foi disputado na cidade do Oeste do Estado.

Na segunda-feira (21) a equipe sub-16 da ACF/FMEC conquistou mais uma importante vitória na Liga Catarinense de Futsal, mesmo na casa do adversário conseguiu construir a vitória e venceu pelo placar de 3 a 2 no Centreventos Aloísio Floss.

Precisando voltar a vencer na competição, os comandados pelo técnico Emiliano já entraram em quadra focados em buscar com todas as forças a vitória, e com boa qualidade defensiva e aproveitando os contra-ataques balançou as redes com Erick, Bruno e Cauê.

"Foi um jogo equilibrado, sabíamos da qualidade do adversário, mas com a determinação e estratégia de defesa e de trabalharmos nos contra-ataques fez com que conseguíssemos a vitória", destacou o técnico Emiliano.

(Foto: Ricardo Artifon/ACF)