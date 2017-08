O Clube Concordiense de Xadrez estará realizando no próximo dia dois de setembro a 6ª Etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez. A competição será disputada no restaurante do Parque de Exposições.

A programação inicia às 13h30 com a confirmação das inscrições. Às 13h40 inicia o congresso técnico e às 13h45 inicia a primeira rodada.

O eventio vai reunir enxadristas de toda a região.