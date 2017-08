Depois de dois meses sem novos focos do mosquito da dengue em Concórdia foram registrados três em quatro dias. A enfermeira responsável pelo programa de Combate à Dengue, Mara Sampaio, diz que a situação é preocupante. Ela relata que dois deles foram registrados no bairro Imigrantes, na última sexta-feira, e o outro foi encontrado na área de monitoramento do mesmo bairro na segunda-feira, 21 de agosto.

Neste ano foram encontrados 12 focos do mosquito da dengue em Concórdia. Destes três últimos, dois estavam em armadilhas de monitoramento e um na água parada que havia em uma lata.

Mara explica que as agentes de saúde vão monitorar um raio de 300 metros próximo aos focos encontrados no bairro Imigrantes. “Nos preocupa porque foram três perto. Isso significa que há mosquito naquela região”, destaca. Mara reforça a necessidade de as pessoas receberem as agentes de saúde e deixar fazer a vistoria nas residências. “A população ainda nos recebe pela janela e diz que não há problemas”, comenta.

Não há outra forma de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, o transmissor da dengue, a não ser evitar os locais com água parada. Mara Sampaio reforça algumas ações básicas. “É preciso ter cuidado com qualquer reservatório e com as plantas que acumulam água e viram criadouros do mosquito”, enfatiza.

Dicas de prevenção

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.