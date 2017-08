Câmeras registraram ação do ladrão

Ladrão causa prejuízos em estabelecimento no centro de Concórdia (Vídeo)

As câmeras de monitoramento de um estabelecimento que fica na esquina entre as ruas Dr. Maruri e Guilherme Helmut Arendt, no centro de Concórdia, flagraram a ação de um homem que invadiu o local na noite da segunda-feira, dia 21. O ladrão tentou roubar, mas “se perdeu” nos corredores da casa e acabou saindo sem nada. Porém, quebrou lâmpadas, rasgou toldos e quebrou uma porta.

O proprietário do estabelecimento, Jaison Locatelli, conta que está organizando a sala para abrir um Pub Gastronômico. “Ainda estamos ajustando os detalhes, mas já estava com tudo praticamente pronto. Ele entrou para roubar, mas como o estabelecimento é grande e com repartições, ele se perdeu aqui dentro. O alarme disparou obrigando-o a sair sem nada”, conta.

Porém, com o objetivo de não ser visto e não ser identificado pelas câmeras de monitoramento, o invasor quebrou várias lâmpadas. “O que ele podia ele quebrou. Foram várias lâmpadas, além da porta arrombada e toldos rasgados”, detalha o proprietário.

As câmeras conseguiram captar imagens nítidas da ação do ladrão. Locatelli já entregou o material à Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Ele ainda calcula os prejuízos, mas acredita que gira em tornio de R$ 300,00.