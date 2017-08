Os Bombeiros Voluntários de Concórdia retomaram nesta terça-feira, dia 22, as visitas às empresas e residências no município, com o objetivo de arrecadar recursos para a entidade, através da contribuição com o desconto na conta da energia elétrica. Dois voluntários especializados neste trabalho estão fazendo as visitas.

A primeira campanha neste ano foi realizada em abril. Antes de solicitar a contribuição, os bombeiros explicam todos os serviços realizados pela Corporação e a importância dos recursos. Um formulário é disponibilizado, caso a pessoa concorde em contribuir mensalmente através do desconto feito na conta de energia elétrica. Não há um valor mínimo, o contribuinte é que escolhe com quanto quer ajudar.

O subcomandante dos Bombeiros Voluntários, Igor Schwingel, explica que os valores arrecadados serão importantes para as atividades da Corporação. “A intenção é investir em novos equipamentos, cursos dentro da instituição e consequentemente na melhoria no atendimento”, destaca “Atualmente Concórdia conta com 29 mil faturas de energia e temos cerca de oito mil contribuintes, que fazem a doação e nos ajudam a manter os serviços. Temos aí, mais de 20 mil potenciais doadores”, destaca ele.

Igor também ressaltou que os bombeiros que farão as visitas são de outro município, mas estarão identificados e uniformizados.