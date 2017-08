O Partido Democrático Trabalhista de Concórdia informa que estará realizando encontro político no próximo sábado, dia 26, no Parque de Exposições. O ato contará com lideranças da sigla de toda a região. Conforme apurado pela Rádio Aliança, na ocasião, poderão ser abonadas até 50 novas filiações partidárias. Outro assunto será deliberar as eleições de 2018. O encontro político iniciará às 18h30.