Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de ontem (segunda), na BR 282 em Ponte Serrada, cerca de 100 mil reais em joias e semi-joias sendo transportadas sem nota fiscal.

A mercadoria foi encontrada dentro de um GM/Prisma de Umuarama/PR, que foi abordado em fiscalização de rotina pela PRF. Segundo o condutor, de 19 anos e a passageira, de 34 anos, o produto vinha de Ampére, no sudoeste do Paraná, e seria revendido no Oeste Catarinense.

As joias foram entregues na Receita Estadual, que apreendeu a mercadoria. Os envolvidos terão que pagar 40% de multas e imposto para retirar os produtos e podem responder pelo crime de sonegação fiscal.

(Fonte: Nucom/PRF/SC)