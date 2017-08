Caminhão com placas de Concórdia bate no Paraná

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, dia 21, em São Mateus do Sul. De acordo com as informações, o caminhão de Concórdia bateu em outro que estava parado na rodovia, na BR-476. Não houve feridos.

O caminhão parado seria de São Paulo e estaria com problemas mecânicos. Parte do veículo estaria no acostamento e a outra, na pista, o que teria causado o acidente.