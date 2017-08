O trânsito também foi tema abordado pelos vereadores na sessão da noite da segunda-feira, 21 de agosto. Os vereadores Claiton Casagrande e Artêmio Ortigara, ambos do PR, fizeram uma indicação para que a Prefeitura de Concórdia estude a possibilidade de fazer uma rótula no lugar do trevo que dá acesso ao bairro dos Estados. Na semana passada, em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, o diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, adiantou que já está estudando a possibilidade de fazer essa rótula.

O vereador Claiton Casagrande diz que a rotatória é uma ótima alternativa para agilizar o fluxo do trânsito. Casagrande destaca que há várias empresas na rua Senador Attilio Fontana e não há nenhum espaço seguro para que os veículos possam fazer retornos.

Artêmio Ortigara também argumenta a necessidade de mais segurança no trânsito desta via. “Quando você sobe a Senador Attilio Fontana e precisa fazer um retorno para o centro da cidade, não vai encontrar um local adequado e com segurança”.