Vereador Evandro Pegoraro diz que no edital de contratação do serviço há 600 exames a menos do que foi anunciado

Um pedido de informações feito pela bancada do PT sobre a listagem das pessoas que estão na fila de espera para fazer exames gerou embate entre os vereadores na sessão realizada na noite de ontem. Evandro Pegoraro, Margarete Poletto Dalla Costa e André Rizelo solicitaram a listagem com as iniciais dos nomes das pessoas que serão contemplados no mutirão de exames. Eles também querem cópia do protocolo dos procedimentos que apontam a necessidade para a realização dos 3.180 exames que foram anunciados pela Prefeitura de Concórdia.

O líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB) foi o primeiro a usar a tribuna e contestou a legalidade deste pedido de informações. “Nós precisamos ter conhecimento sobre as garantias constitucionais, mesmo sendo pedido as iniciais, a legislação toda fala que qualquer tipo de documento sobre os pacientes, só pode ser repassado com a autorização deles”, argumenta.

O petista Evandro Pegoraro disse que “ninguém quer fazer tempestade em um copo de água”. Ele pontua que o trabalho do vereador é fiscalizar. “Isso é ser transparente. Existe uma diferença de 600 a 700 exames entre o que foi divulgado e o que está no edital de contratação do serviço. Tem que ter conhecimento dos números e divulgar o que é certo”, destaca o vereador.

Closmar Zagonel (PMDB) diz que essa relação deveria estar disponível na internet. “Não existe nenhuma lei que impeça a transparência do gasto público. Um pedido de exame não é prontuário médico”, afirma.

O pedido de informações acabou sendo aprovado por todos os vereadores, mas com a retirada das iniciais dos pacientes da listagem.