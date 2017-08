Acontece no dia 25 desse mês o Congresso Técnico para o Campeonato de Bocha, Taça Tasca Esportes. A reunião com as equipes interessadas será no Centro Comunitário da Gruta. A competição inicia no dia 13 de setembro. O valor da inscrição será de R$ 200 o trio e R$ 100 a dupla. A expectativa é reunir 30 equipes.

A premiação será de:

Trio

1- R$ 1.700

2- R$ 1.300

3- R$ 800

4- R$ 600

5- R$ 300

Dupla

1- R$1.100

2- R$ 800

3- R$ 600

4- R$ 300

5- R$ 100