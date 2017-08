A Associação Palmira Gobbi Amigos dos Animais, AMA de Concórdia, está pedindo agilidade ao Poder Público Municipal para a criação de um espaço público e adequado para abrigar os animais que estão situação de risco ou abandono em Concórdia. O assunto, que já vem sendo discutido há vários meses entre representantes da entidade e da Administração Municipal, ganhou mais força no começo desta semana. No último sábado, dia 19, parte de um muro de um imóvel onde a AMA atualmente abriga os animais foi derrubado, possivelmente, por um morador vizinho. O assunto foi relatado nas redes sociais por algumas voluntárias,. O motivo mais provável seria o descontentamento em relação a presença de vários animais nesta casa, que foi locada pela entidade.

Em entrevista à Rádio Aliança, a voluntária da AMA, Aiuara Sette Ramos, destaca que há uma Lei Federal que determina que o Estado cuide dos animais em situação de risco ou abandono. "Já há bastente tempo a gente vem pedindo para que haja um espaço público, mantido pelo Poder Público. Hoje mantemos um espaço locado e não é um local adequado, em função do grande número de animais. Há vizinhos!", diz.

Em função do incidente do fim de semana, Aiuara pede agilidade para que esse encaminhamento seja feito o mais rápido possível pela Administração Municipal. "Porque estamos com medo do que pode acontecer com os animais, medo do que pode acontecer conosco. É difícil o povo ter uma certa tolerância com os animais, né?!". completa.

O imóvel que a AMA alugou para abrigar os animais está na Segundo Dalla Costa. Os recursos para manter o local são arrecadados através de doações de pessoas físicas. "A gente realiza um trabalho voluntário para manter o local em condições para os animais. As meninas estão lá todas as noites após o trabalho, sete dias por semana e se revezando diariamente para cuidar do local e dos animais", destaca. Atualmente, há 32 cães e seis gatos abrigados neste espaço.