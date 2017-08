A Prefeitura de Concórdia não descarta realizar novo processo licitatório para a elaboração do projeto do muro de contenção sobre o terreno cedido pela BRF para o alargamento da Senador Attilio Fontana. A informação é do secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wágner Simioni.

Em contato telefônico com a reportagem da Rádio Aliança, Simioni destaca que ainda há um prazo para ser respeitado antes de tomar essa decisão. "A empresa já apresentou algumas modificações neste projeto do muro, mas que haviam falhas ou inconsistências e não foram aceitas (...) Nós estamos tentando fazer com que eles apresentem um projeto que seja tecnicamente a contento", explica. O secretário completa que a Prefeitura já notificou e oficiou a empresa de engenharia responsável pela elaboração desse projeto em relação aos prazos. "Esgotadas todas as possibilidades, vem uma nova licitação para a elaboração desse projeto de contenção", completa Wágner.

Simioni também lembra que esse projeto do muro de contenção para a revitalização da Attilio Fontana foi licitado em 2011. Em 2015, durante execução dos trabalhos, a empresa que estava realizando a obra de revitalização percebeu que o projeto do muro não era adequado ao tipo de solo que há no terreno cedido pela BRF. Assim, foi recomendada a readequação desse projeto pela empresa responsável. Desde então, a mesma apresentou as readequações, que não teriam sido aceitas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras.