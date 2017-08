Alto Bela Vista vai aumentar valor do convênio com o Hospital de Peritiba

O município de Alto Bela Vista vai aumentar o valor do convênio que repassa recursos mensais à Associação Beneficente Hospitalar Peritiba. Na última sexta-feira, dia 18, representantes da Prefeitura, vereadores e o gestor do Hospital, Tiago Cesco, se reuniram para acertar o aumento. Atualmente o repasse é de R$ 13 mil por mês e a partir de setembro deve passar para R$ 15 mil.

Cesco argumenta que nos últimos meses a demanda de atendimento aumentou. Ele também comenta que com o acréscimo dos R$ 3 mil mensais, novos serviços também serão oferecidos aos belavistenses. “A gente busca o reajuste, pois o número de atendimentos aumentou. Neste ano registramos cerca de 40% a mais do que no ano passado, o que equivale a 50 procedimentos por mês”, conta o administrador. “Com estes R$ 3 mil a mais no repasse mensal o Hospital também vai oferecer novos serviços para Alto Bela Vista”, acrescenta ele.

Atualmente o convênio prevê os serviços de atendimento ambulatorial e internação. A partir de setembro, o Hospital vai oferecer acompanhamento de técnicas de enfermagem em casos de transferências, ampliação de horários de sobreavisos e exames de Raio X pelo SUS.

O projeto de Lei Municipal que autorizando a Administração acrescentar esse valor deve dar entrada na Câmara Municipal de Vereadores nos próximos dias e deve ser votado em setembro. Durante a reunião alguns vereadores já sinalizaram como positivo seu voto para o repasse financeiro.