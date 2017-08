Competição foi realizada no fim de semana, na cidade de Joaçaba.

O mesatenista da Associação Concordiense de Tênis de Mesa, Danilo Toma, conquistou o vice-campeonato no Absoluto A e o título de campeão no rating A dentro da Copa Brasil Sul Sudeste de Tênis de Mesa, que foi realizado em Joaçaba, no fim de semana.

O clube concordiense participou com oito atletas. Já Ademir Monteiro da Silva, ficou na terceira colocação no ranking V40.