Três veículos se envolveram em um acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 21, por volta de 15h na BR-282, próximo a ponte do Rio Irani. Os Bombeiros Voluntários de Irani foram acionados e atenderam duas pessoas envolvidas, que relatavam dores no corpo, mas preferiram não ser conduzidas ao Pronto Atendimento.

O acidente envolveu um Sandero com placas de Chapecó, uma Parati de Joaçaba e o caminhão de Iporã do Oeste. As duas pessoas atendidas estavam na Parati.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente para orientar o trânsito e apurar as causas do acidente.